Порядка 9 тысяч обвиняемых в коррупции предстали перед судом в 2023 году – Бастрыкин

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Почти 9 тысяч человек, обвиняемых в коррупции, предстали перед судом за девять месяцев этого года. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на председателя СК РФ Александра Бастрыкина.

По его словам, взяточничество остается одним из самых распространенных видов коррупционных преступлений. Так, от общего числа направленных в суд уголовных материалов по коррупции дела о взяточничестве составляют 67%. На втором месте находятся дела о мошенничестве – 13%.

Глава ведомства отметил, что среди расследованных – 118 уголовных дел было возбуждено в отношении 371 члена организованных групп и преступных сообществ. В рамках расследования устанавливаются в том числе и обстоятельства, которые способствовали совершению преступлений, а также вносятся представления об их устранении.

Бастрыкин добавил, что за девять месяцев 2023 года по результатам их рассмотрения поступило свыше 7 тысяч уведомлений о принятых мерах, к дисциплинарной ответственности было привлечено более 4 тысяч лиц.

Ранее СМИ сообщали о том, что в России собираются ввести отдельное наказание за получение мелких взяток – до 10 тысяч рублей – для должностных лиц и менеджеров коммерческих организаций.

Соответствующий законопроект депутатов Госдумы может быть принят в ГД в декабре, он получил положительные отзывы кабмина и Верховного суда.

Речь идет о выделении в статьях Уголовного кодекса РФ 204.2 "Мелкий коммерческий подкуп" и 291.2 "Мелкое взяточничество" самостоятельных составов преступлений.