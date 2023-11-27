Отдельное наказание за мелкие взятки введут для чиновников в РФ – СМИ

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В России собираются ввести отдельное наказание за получение мелких взяток – до 10 тысяч рублей – для должностных лиц и менеджеров коммерческих организаций. Соответствующий законопроект депутатов Госдумы может быть принят в ГД в декабре, он получил положительные отзывы кабмина и Верховного суда. Об этом сообщает газета "Известия".

Речь идет о выделении в статьях Уголовного кодекса РФ 204.2 "Мелкий коммерческий подкуп" и 291.2 "Мелкое взяточничество" самостоятельных составов преступлений.

Так, парламентарии предложили отнести к ним дачу и получение мелкой взятки должностным лицом, а также незаконную передачу и получение предмета мелкого коммерческого подкупа лицом, которое выполняет управленческие функции в коммерческой или иной организации.

За дачу и получение взятки должностными лицами предлагается ввести штраф до 300 тысяч рублей, либо назначать исправительные работы до одного года, либо ограничение свободы от 2 до 3 лет. В случае, если подобное преступление было совершено группой лиц, штраф увеличивается до миллиона рублей, срок исправительных работ – до 18 месяцев, ограничения свободы – от 3 месяцев до 4 лет, а также предлагается ввести лишение свободы до 3 лет.

Штраф за коммерческий подкуп предлагается назначить на уровне до 150 тысяч рублей либо в размере зарплаты осужденного за период до трех месяцев. Также осужденному могут назначить обязательные работы до 200 часов, исправительные работы до одного года либо ограничение свободы до одного года.

За коммерческий подкуп с отягчающими обстоятельствами виновникам будет грозить штраф до полумиллиона рублей или в размере зарплаты за период до полугода, исправительными работами до 18 месяцев, ограничением свободы до 2 лет либо лишением свободы до одного года.

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