Суд арестовал экс-главу правительства Самарской области

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Октябрьский районный суд Самары арестовал бывшего главу правительства Самарской области Виктора Кудряшова в связи с уголовным делом о превышении должностных полномочий. Об этом ТАСС рассказали в пресс-службе суда.

По решению суда Кудряшова заключили под стражу на срок 1 месяц 30 суток, до 12 января 2024 года включительно.

По версии следствия, Кудряшов, зная о нехватке средств в бюджете Самары и об отсутствии дополнительных источников финансирования на строительство станции метро "Театральная", в 2022–2023 годах сфабриковал увеличение предельной стоимости строительства до 18,4 миллиарда рублей.

Из-за этого региональному бюджету был причинен ущерб на сумму в 3,5 миллиарда рублей, которые были направлены компании "Волгатрансстрой", выигравшей фиктивный тендер на строительство станции метро, заявили в МВД Самары.

Ранее сообщалось, что суд арестовал врио министра строительства Самарской области Михаила Асеева. Ему избрали меру пресечения в виде заключения под стражу на 1 месяц 6 суток.

До этого стало известно, что экс-главу правительства Самарской области Виктора Кудряшова и врио министра строительства Михаила Асеева задержали после обысков. По данным СМИ, в региональном кабмине прошли оперативные мероприятия.

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