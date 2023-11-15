Экс-главу правительства Самарской области Кудряшова задержали – СМИ

Фото: Москва 24/Александр Авилов

Экс-главу правительства Самарской области Виктора Кудряшова и врио министра строительства Михаила Асеева задержали после обысков. Об этом со ссылкой на источник в силовых структурах сообщает РИА Новости.

По данным источника, в региональном кабмине прошли оперативные мероприятия. В правоохранительных органах информацию об обысках, которые, по информации некоторых СМИ, прошли по делу о превышении должностных полномочий, не комментировали.

"Их действительно задержали", – заявил собеседник агентства в ответ на вопрос о задержаниях после оперативных мероприятий.

При этом в пресс-службе правительства Самарской области сообщали, что Кудряшов ушел в отставку по состоянию здоровья, а решение об этом было принято месяц назад.

Ранее Басманный суд Москвы арестовал до 2 января 2024 года замглавы МВД Дагестана Руфата Исмаилова по делу о двух особо крупных взятках и превышении полномочий. Инстанция пришла к заключению, что он может оказаться виновным в получении взяток на общую сумму 1,3 миллиона рублей.

Вместе с ним фигурантом дела стал и замначальника следственного управления МВД по республике Далгат Абдулгапуров.



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