Суд в Москве арестовал замглавы МВД Дагестана Исмаилова по делу о взяточничестве

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Басманный суд Москвы арестовал до 2 января 2024 года замглавы МВД Дагестана Руфата Исмаилова по делу о двух особо крупных взятках и превышении полномочий. Об этом сообщает ТАСС.

"Суд постановил ходатайство следствия удовлетворить, избрать Исмаилову меру пресечения в виде заключения под стражу", – сказала судья.

Инстанция пришла к заключению, что Исмаилов может оказаться виновным в получении взяток на общую сумму 1,3 миллиона рублей.

О возбуждении уголовного дела в отношении Исмаилова стало известно 7 ноября. Вместе с ним фигурантом дела стал и замначальника следственного управления МВД по Республике Далгат Абдулгапуров.

Перед заседанием суда следствие направило требование об аресте Исмаилова. При этом сам фигурант заявил, что не согласен с обвинениями.

