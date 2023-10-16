Мэра иркутского Тулуна задержали по подозрению в мошенничестве

Фото: телеграм-канал "Карих Юрий – мэр города Тулуна"

Правоохранители задержали мэра города Тулуна Иркутской области. Юрия Кариха подозревают в мошенничестве при переселении людей из аварийного жилья. Об этом сообщила пресс-служба регионального СУ СК России.

По версии следствия, в 2019 году Карих вместе с подчиненными разработали и реализовали преступную схему. Они незаконно заселяли людей в аварийное жилье, а потом их расселяли как нуждающихся в переселении, уточнили в пресс-службе.

В данный момент проводятся необходимые следственные действия. Кроме того, предъявлено обвинение в мошенничестве еще пятерым фигурантам, в числе которых экс-председатель комитета по управлению муниципальным имуществом администрации города.

В начале октября сообщалось, что Карих вышел на работу после допроса следователей. По словам губернатора Иркутской области Игоря Кобзева, это случилось на фоне заведенного на Кариха уголовного дела по подозрению в мошенничестве.