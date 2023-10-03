Мэр Тулуна вышел на работу и провел совещание после допроса в СК

Фото: телеграм-канал "Карих Юрий – мэр города Тулуна"

Мэр Тулуна Юрий Карих вышел на работу и провел совещание после допроса в Следственном комитете. Об этом сообщается на сайте городской администрации.

"Сегодня в 08:00 для Юрия Владимировича начался обычный рабочий день с планерного совещания", – поделились в пресс-службе.

Карих добавил, что "вчера шороху навели в городе" и "очень много слухов ходит". Мэр рекомендовал участникам собрания не обращать на это внимания. Он также подчеркнул, что "у каждого своя работа".

Днем ранее Следственное управление СК по Иркутской области вызвало Кариха на допрос. По словам губернатора региона Игоря Кобзева, это случилось на фоне заведенного на мэра Тулуна уголовного дела по переселению россиян из ветхого и аварийного жилья, а также из подтопленных территорий.

Он уточнил, что Кариха не задерживали, оценку действий главы города дадут следователи.