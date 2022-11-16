Экс-главу иркутского Минздрава задержали по делу о взятке

Фото: телеграм-канал "Следком"

В Иркутской области следователи задержали экс-главу регионального Минздрава по подозрению в получении крупной взятки. Об этом сообщает пресс-служба СК РФ.

"Следователями СК в порядке статьи 91 УПК РФ задержан бывший министр здравоохранения Иркутской области Яков Сандаков, занимавший данный пост до 30.12.2021. В настоящее время решается вопрос об избрании ему меры пресечения в виде заключения под стражу", – говорится в сообщении.

По версии следствия, один из фигурантов дела, будучи близким другом Сандакова, передал чиновнику 7 миллионов рублей от некой организации за способствование в заключении госконтракта на поставку эндоскопических систем стоимостью больше 150 миллионов рублей.

Уточняется, что всего по делу, возбужденному по статье 159 УК РФ ("Мошенничество"), проходят семь человек, в том числе должностные лица Минздрава региона и директор организации, передавшей взятку. В рамках расследования дела проведены обыски.

Ранее в Москве суд арестовал главу контрольно-ревизионного управления МЧС РФ Владимира Репина. Ему вменяют получение крупной взятки за невключение нескольких компаний в план налоговых проверок на 2021 год. Чиновник совершил преступление еще в те времена, когда возглавлял омское управление ФНС России.



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