Суд арестовал главу контрольно-ревизионного управления МЧС РФ Репина

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Басманный суд Москвы на два месяца арестовал руководителя контрольно-ревизионного управления МЧС РФ Владимира Репина по делу о взятке. Об этом сообщает "Интерфакс" со ссылкой на пресс-службу суда.

"Суд удовлетворил ходатайство следователя, избрав в отношении Репина меру пресечения в виде заключения под стражу на срок до 17 декабря", – рассказали в суде.

Отмечается, что вместе с Репиным по аналогичному подозрению был задержан гендиректор "Нефтегазстроймонтажа" Дмитрий Немиш, а также адвокат Дмитрий Григорьев, который, предположительно, выступал посредником во взятке. Они тоже арестованы до середины декабря.

Репину вменяют часть 6 статьи 290 УК РФ ("Получение взятки в особо крупном размере"). По данным РИА Новости, преступление он совершил еще в те времена, когда возглавлял омское управление ФНС России: деньги чиновник получил за невключение нескольких компаний в план налоговых проверок на 2021 год.

О задержании Владимира Репина стало известно 20 октября. На тот момент сообщалось, что его подозревают в совершении должностного преступления, но не уточнялось какого.

Должность главы управления ФНС по Омской области чиновник занимал в период с 2012 по 2022 год. На пост начальника контрольно-ревизионного управления МЧС он был назначен 7 июля текущего года.



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