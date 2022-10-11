В Москве по делу о взятке арестовали топ-менеджера ФГБУ "Автомобильные дороги"

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Мишин

Дорогомиловский суд Москвы арестовал замначальника управления комплексного развития территорий ФГБУ "Автомобильные дороги" Максима Павлюка по обвинению в особо крупной взятке, сообщает ТАСС. Таким образом суд удовлетворил ходатайство следствия.

Павлюк обвиняется по статье "Получение взятки в особо крупном размере". По делу проходят еще два фигуранта – Наталья Митина и Андрей Черников. Их обвиняют в посредничестве при передаче взятки. Первую заключили под стражу, второй находится под домашним арестом.

Ранее сообщалось, что СК РФ возбудил уголовное дело в отношении президента Московской областной нотариальной палаты Станислава Смирнова по подозрению в получении крупной взятки.

По данным следствия, Смирнов, зная о заинтересованности некой женщины в назначении ее сына на должность нотариуса в одном из подмосковных нотариальных округов, потребовал с нее 5 миллионов рублей, обещая помочь с успешным прохождением соответствующего конкурса.



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