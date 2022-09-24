Замминистра здравоохранения Якутии задержан по подозрению в превышении полномочий

17:00
Фото: Москва 24/Александр Авилов
В отношении первого замглавы Минздрава Якутии возбуждено уголовное дело по статье о злоупотреблении должностными полномочиями, он задержан, сообщается на сайте "МВД Медиа".
"Сотрудниками полиции при силовой поддержке спецназа МВД России на территории Республики Саха (Якутия), а также в Москве и Санкт-Петербурге проведены обыски. Обнаружены и изъяты документы и электронные носители информации, имеющие доказательственное значение", – говорится в сообщении.
По данным следствия, замминистра запрашивал коммерческие предложения на поставку медоборудования у аффилированных организаций, создавая видимость исполнения требований закона о контрактной системе в сфере закупок товаров для государственных нужд.
Так, Минздрав Якутии и коммерческая организация в 2021 году заключли госконтракт на поставку 18 кислородных концентраторов сумму более 620 миллионов рублей. Отмечается, что стоимость оборудования оказалась завышена более чем на 150 миллионов рублей.
Ранее сообщалось, что СК РФ возбудил уголовное дело в отношении президента Московской областной нотариальной палаты Станислава Смирнова по подозрению в получении крупной взятки.
По данным следствия, Смирнов, зная о заинтересованности некой женщины в назначении ее сына на должность нотариуса в одном из подмосковных нотариальных округов, потребовал с нее 5 миллионов рублей, обещая помочь с успешным прохождением соответствующего конкурса.
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