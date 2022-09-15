Замглавы Центра судебной экспертизы Минюста РФ задержали за взятку – СМИ

Фото: Москва 24/Александр Авилов

В Москве ФСБ задержала замдиректора Российского федерального центра судебной экспертизы (РФЦСЭ) при министерстве юстиции РФ Геннадия Бочарова по подозрению в коррупции. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на информированный источник.

"Сотрудники ФСБ в Москве задержали замдиректора РФЦСЭ при Минюсте РФ Геннадия Бочарова, его подозревают в получении взятки", – сказал он, не приведя подробностей.

По данным источника, ранее Бочаров уже попадал в поле зрения правоохранителей по подозрению в совершении коррупционного преступления. Он рассказал, что Бочаров якобы привлек к выполнению работ по установке программного обеспечения в РФЦСЭ фирму, с которой был связан. Источник не привел приблизительную сумму похищенного, однако, по его словам, общий размер контракта составлял порядка 300 миллионов рублей.

Ранее Следственный комитет возбудил уголовное дело в отношении заместителя мэра Магнитогорска и главы муниципального предприятия по подозрению в получении взятки в размере 1,5 миллиона рублей. По данным ведомства, фигуранты получили взятку от директора коммерческой организации за содействие заключению контрактов по уборке городских территорий.