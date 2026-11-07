Фигуристы Мишина и Галлямов выиграли этап Гран-при в Китае

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Российские фигуристы Анастасия Мишина и Александр Галлямов заняли первое место в соревнованиях спортивных пар на этапе Гран-при Международного союза конькобежцев (ISU) в китайском Шэньчжэне.

Спортивная пара из РФ набрала 209,84 балла (за короткую программу они получили 74,69 балла, а за произвольную – 135,15). Второе место заняли Анастасия Метелкина и Лука Берулава, выступающие за Грузию, – 198,27 балла (67,06 + 131,21). Третьими стали японцы Юна Нагаока и Сумитада Моригути – 181,50 балла (63,06 + 118,44).

25-летняя Мишина и 27-летний Галлямов являются бронзовыми призерами Олимпийских игр 2022 года в Пекине в парном катании и командном турнире.

Ранее фигуристы Юлия Артемьева и Алексей Брюханов заняли первое место среди спортивных пар на стартовом этапе Гран-при России. Соревнования проходили в Казани. Второе место заняли Таисия Щербинина и Артем Петров, а тройку лидеров замкнули Анастасия Мухортова и Дмитрий Евгеньев.

