У экс-главы ГИБДД Ставрополья Сафонова изъяли имущество на 180 млн рублей

26 августа, 22:14
Фото: телеграм-канал SHOT
У экс-начальника ГИБДД Ставрополья Алексея Сафонова, подозреваемого во взяточничестве, изъяли имущество почти на 180 миллионов рублей. Об этом сообщает пресс-служба Генпрокуратуры.
"Сегодня Промышленный районный суд города Ставрополя удовлетворил иск <...> об обращении в доход государства имущества стоимостью около 180 миллионов рублей, принадлежащего бывшему начальнику УГИБДД ГУ МВД России по Ставропольскому краю Алексею Сафонову", – говорится в сообщении.
В ведомстве пояснили, что под изъятие подпали земельные участки, дома, квартиры и премиальные иномарки, которые приобрели родственники Сафонова и близкие ему люди, но не предоставили сведений о законности источников дохода, за счет которых были совершены покупки.
Сафонова задержали в конце июля прошлого года. В отношении него возбудили уголовное дело о получении взятки в особо крупном размере. Речь идет о сумме более 19 миллионов рублей.
Помимо Сафонова, были также задержаны экс-начальник отдела УГИБДД Александр Аржанухин и инспектор УГИБДД Виталий Мельчиков, всего свыше 35 сотрудников ведомства. В домах подозреваемых прошли обыски, в ходе которых выяснилось, что особняк экс-главы ГИБДД Ставрополья изнутри отделан золотом.
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