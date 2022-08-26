У экс-главы ГИБДД Ставрополья Сафонова изъяли имущество на 180 млн рублей

Фото: телеграм-канал SHOT

У экс-начальника ГИБДД Ставрополья Алексея Сафонова, подозреваемого во взяточничестве, изъяли имущество почти на 180 миллионов рублей. Об этом сообщает пресс-служба Генпрокуратуры.

"Сегодня Промышленный районный суд города Ставрополя удовлетворил иск <...> об обращении в доход государства имущества стоимостью около 180 миллионов рублей, принадлежащего бывшему начальнику УГИБДД ГУ МВД России по Ставропольскому краю Алексею Сафонову", – говорится в сообщении.

В ведомстве пояснили, что под изъятие подпали земельные участки, дома, квартиры и премиальные иномарки, которые приобрели родственники Сафонова и близкие ему люди, но не предоставили сведений о законности источников дохода, за счет которых были совершены покупки.

Сафонова задержали в конце июля прошлого года. В отношении него возбудили уголовное дело о получении взятки в особо крупном размере. Речь идет о сумме более 19 миллионов рублей.

Помимо Сафонова, были также задержаны экс-начальник отдела УГИБДД Александр Аржанухин и инспектор УГИБДД Виталий Мельчиков, всего свыше 35 сотрудников ведомства. В домах подозреваемых прошли обыски, в ходе которых выяснилось, что особняк экс-главы ГИБДД Ставрополья изнутри отделан золотом.

