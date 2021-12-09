У главы ГИБДД Ставрополья Сафонова обнаружили еще более 20 объектов недвижимости

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Фото: sledcom.ru
У главы управления ГИБДД по Ставропольскому краю Алексея Сафонова, которого подозревают во взяточничестве, помимо особняка нашли еще 21 объект недвижимости и шесть автомобилей. Об этом рассказал генпрокурор РФ Игорь Краснов в интервью РИА Новости.
Он также добавил, что в ближайшее время суд рассмотрит исковое заявление об обращении указанного имущества в доход государства.
"Помимо популярного в народе особняка нами установлены еще 21 объект недвижимости и шесть автомобилей, оформленных как на самого Сафонова, так и на его родственников и близких лиц", – сообщил Краснов.
В конце июля Сафонов и несколько его подчиненных были задержаны по делу о получении взятки в особо крупном размере. Речь идет о сумме более 19 миллионов рублей.
В домах подозреваемых прошли обыски, в ходе которых выяснилось, что особняк начальника ГИБДД по Ставропольскому краю изнутри отделан золотом. В доме обнаружили хрустальные люстры, инкрустированную мебель, позолоченные унитаз и раковину.
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