Что известно о задержании главы управления ГИБДД по Ставрополью

На Ставрополье 20 июля задержали главу управления ГИБДД края полковника полиции Алексея Сафонова. Он подозревается в получении взятки в особо крупном размере. Рассказываем, что известно о резонансном деле.



Фото: Следственный комитет РФ

Жил в хоромах, денег не считал

Во вторник, 20 июля, по подозрению в получении взяток был задержан начальник управления ГИБДД Ставропольского края Алексей Сафонов, а также шесть его подельников. Об этом сообщили в Следственном комитете РФ.

По данным следователей, предположительно, на протяжении нескольких лет организованная группа под руководством Сафонова за вознаграждение изготавливала нелегальные пропуска для лиц, которые перевозят зерно и инертные грузы на территории Ставропольского края. С их помощью владельцы транспорта беспрепятственно перевозили товары, в том числе через стационарные и передвижные посты ГИБДД, сообщили в ведомстве.





пресс-служба СК РФ В результате указанных преступных действий участники группы получили взятку в особо крупном размере на общую сумму более 19 миллионов рублей.

Задержания фигурантов дела проводились при участии Главного управления собственной безопасности МВД и управления "М" ФСБ России. Сообщается, что по местам проживания подозреваемых, в подразделениях ГИБДД, в офисах транспортных компаний и по иным адресам сотрудники силовых ведомств провели более 80 обысков. Были изъяты в том числе крупные суммы наличными и дорогие машины, отметили в СК.



В Сети появились фото особняка начальника ГИБДД, задержанного по делу о коррупции

Ведомство опубликовало кадры из дома Алексея Сафонова. На видео запечатлены роскошные позолоченные интерьеры и припаркованные у дома автомобили престижных марок.

"Алексей Сафонов и шесть участников возглавляемой им группы, в том числе бывший начальник отдела УГИБДД ГУ МВД России по Ставропольскому краю Александр Аржанухин, инспектор УГИБДД ГУ МВД России по Ставропольскому краю Виталий Мельчиков и четверо гражданских лиц, задержаны. Следствие планирует направить ходатайство об избрании в отношении них меры пресечения в виде заключения под стражу", – говорится в сообщении СК.

В отношении них следователи возбудили уголовное дело по части 6 статьи 290 УК РФ (получение взятки в особо крупном размере). Таким образом, Сафонову грозит до 15 лет лишения свободы.

Как рассказали в главке МВД, в отношении подозреваемых в противоправной деятельности полицейских назначено проведение служебной проверки. Если вина сотрудников будет установлена, их уволят из органов внутренних дел, сообщила официальный представитель ведомства Ирина Волк.

После скандала с Сафоновым начальник ставропольского главка МВД Сергей Щеткин был снят с занимаемой должности. Такое решение по результатам проведенной на Ставрополье спецоперации принял министр внутренних дел РФ Владимир Колокольцев.



Фото: Следственный комитет РФ

Осуждал коррупцию

Депутат Госдумы Александр Хинштейн сообщил в своем Telegram-канале, что вместе с Сафоновым было задержано еще более 30 человек.

"Им инкриминируется организация преступного сообщества, получение взяток, злоупотребления, превышения и т. п. По сути, на Ставрополье действовала самая настоящая мафия, наживавшаяся на всем: от "блатных" номеров и пропуска большегрузов до торговли песком", – написал Хинштейн.

Брат задержанного главы УГИБДД Андрей Сафонов прокомментировал ситуацию. Мужчина заявил, что дом, который был представлен на видео СК, отличается от виденного им. "Я не святой и в нем (Алексее Сафонове. – Прим. ред.) не уверен. Кто знает, может, и брал где-то... Он не делился, не говорил. Просто, знаете, судя по тому, что он никогда... не то что не отказывал, но всегда предупреждал: "Пьяным за рулем не езди. Я никогда не помогу, не отмажу, даже за деньги", – приводит РЕН ТВ слова родственника.

После задержания Сафонова в Сети вспомнили видео, на котором он сам рассказывает о вреде коррупции. Ролик был опубликован в конце марта этого года на официальной странице ставропольской Госавтоинспекции "ВКонтакте".





Алексей Сафонов глава УГИБДД Ставропольского края К сожалению, не все сотрудники Госавтоинспекции могут устоять перед предложением и получают соответствующие денежные вознаграждения. Тем самым также нарушают закон, что преследуется соответствующей статьей Уголовного кодекса.

В должности начальника УГИБДД Ставропольского края Алексей Сафонов находился с декабря 2012 года. На пост он заступил в звании подполковника. На церемонии представления Сафонов потребовал от своих подчиненных четкого исполнения должностных обязанностей и доброжелательного отношения к гражданам, сообщали тогда местные СМИ.