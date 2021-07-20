Начальника ГУ МВД по Ставропольскому краю сняли с должности после скандала

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Начальника ГУ МВД по Ставропольскому краю Сергея Щеткина сняли с должности после скандала с задержанием начальника краевого УГИБДД Алексея Сафонова, сообщает РИА Новости.

Такое решение принял министр внутренних дел РФ Владимир Колокольцев по результатам спецоперации, проведенной на Ставрополье.

Ранее следователи возбудили уголовное дело о получении взятки в особо крупном размере в отношении Сафонова. Правоохранители задержали его и шестерых участников возглавляемой им группы. В числе задержанных оказался экс-начальник отдела УГИБДД Александр Аржанухин, инспектор УГИБДД Виталий Мельчиков и четверо гражданских. Они получили взятку в особо крупном размере на общую сумму более 19 миллионов рублей.

Депутат Госдумы Александр Хинштейн заявил, что вместе с главой УГИБДД по Ставрополью задержали почти всю верхушку управления. По его словам, это более 35 сотрудников. Им инкриминируется организация преступного сообщества, получение взяток, злоупотребления, превышения и другое.

Также депутат нижней палаты парламента опубликовал фотографии дома Сафонова с богатым внутренним убранством.

