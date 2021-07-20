На Ставрополье задержали начальника управления ГИБДД – СМИ

Фото: телеграм-канал "Александр Хинштейн"

Правоохранители задержали начальника управления ГИБДД по Ставропольскому краю Алексея Сафонова. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на источник в силовых структурах.

"Да, задержан", – сказал собеседник агентства.

Причина задержания Сафонова не уточняется.

В свою очередь, депутат Госдумы Александр Хинштейн заявил, что вместе с главой УГИБДД по Ставрополью задержали почти всю верхушку управления. По его словам, это более 35 сотрудников.

"Им инкриминируется организация преступного сообщества, получение взяток, злоупотребления, превышения и тому подобное", – написал Хинштейн в своем телеграм-канале.

Также депутат нижней палаты парламента опубликовал фотографии дома Сафонова с богатым внутренним убранством.

Ранее стало известно о задержании мэра Лобни Евгения Смышляева в рамках уголовного дела о злоупотреблении должностными полномочиями и других коррупционных преступлениях. По данным следствия, действия Смышляева нанесли ущерб в размере 5 миллионов рублей.

