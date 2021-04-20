Главу департамента здравоохранения задержали в Орловской области

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СК возбудил уголовные дела в отношении главы департамента здравоохранения Орловской области Ивана Залогина и его подчиненного, которые подозреваются в превышении полномочий и воспрепятствовании предпринимательской деятельности. Об этом сообщается на сайте ГСУ СК РФ по региону.

"Возбуждены уголовные дела в отношении руководителя департамента здравоохранения Орловской области и его подчиненного. Они подозреваются в совершении преступлений, предусмотренных частью 1 статьей 169 УК РФ ("Воспрепятствование законной предпринимательской или иной деятельности") и частью 1 статьей 286 УК РФ ("Превышение должностных полномочий"). Руководитель департамента здравоохранения задержан", – говорится в материале.

Уточняется, что Залогин дал незаконное поручение подчиненному о проверке ООО "Диализный центр Нефрос-Калуга", обратившегося ранее в ведомство, чтобы переоформить лицензию в связи с открытием отделения диализа в регионе. При этом вне зависимости от итогов проверки предполагалось отказать в переоформлении нужной лицензии. Для этого подчиненный Залогина внес в акт проверки формальные нарушения, которые не могли стать ключевыми для отказа в лицензии.

Ранее сообщалось, что СК задержал двух сотрудников эксплуатационной газовой службы по делу о взрыве газа в доме в Нижегородской области.