СК запросил арест предполагаемого убийцы авторитета в фитнес-клубе в Москве

Фото: СК РФ

СК обратился в Хорошёвский суд Москвы с ходатайством об аресте Матлаба Султанова в рамках дела об убийстве в столичном фитнес-клубе. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу суда.

"Следователь просит избрать в отношении Султанова меру пресечения в виде заключения под стражу сроком до 12 июня", – говорится в материале.

В настоящее время обвинение задержанному еще не предъявили.

12 апреля мужчина несколько раз выстрелил в посетителя фитнес-клуба на северо-западе столицы. От полученных ранений тот скончался на месте. Сразу после совершения преступления мужчина скрылся на автобусе.

Позже стало известно, что убитым оказался криминальный авторитет Али Гейдаров, более известный как Альберт Рыжий. Он занимался преступной деятельностью в Санкт-Петербурге и Архангельске.

По факту убийства было возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 105 УК РФ "Убийство" и части 1 статьи 222 "Незаконный оборот оружия". Расследованием дела занимается следственное управление СК по столице. Кроме того, задержанный признался в убийстве.