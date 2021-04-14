Задержанный за убийство в фитнес-клубе в Москве признал вину

Фото: СК РФ

Задержанный признался в убийстве в столичном фитнес-клубе. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на старшего помощника руководителя столичного главка СК РФ Юлию Иванову.

"Да, мужчина признал вину", – сказала она.

12 апреля мужчина несколько раз выстрелил в посетителя фитнес-клуба на северо-западе столицы. От полученных ранений тот скончался на месте. Сразу после совершения преступления мужчина скрылся на автобусе.

Позже стало известно, что убитым оказался криминальный авторитет Али Гейдаров, более известный как Альберт Рыжий. Он занимался преступной деятельностью в Санкт-Петербурге и Архангельске.

По факту убийства было возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 105 УК РФ "Убийство" и части 1 статьи 222 "Незаконный оборот оружия". Расследованием дела занимается следственное управление СК по столице.