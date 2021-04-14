Задержан подозреваемый в убийстве в фитнес-центре на северо-западе Москвы

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Фото: Москва 24/Антон Великжанин
Правоохранители задержали мужчину, которого подозревают в совершении убийства в тренажерном зале на северо-западе столицы. Об этом сообщается на сайте Главного следственного управления СК по Москве.
Ранее сообщалось, что неизвестный застрелил посетителя фитнес-клуба на Авиационной улице. После этого злоумышленник скрылся с места происшествия.
"По данным следствия, днем 12 апреля 2021 года мужчина, находясь в помещении тренажерного зала, расположенного по улице Авиационной в городе Москве, произвел в потерпевшего 1981 года рождения не менее четырех выстрелов из огнестрельного оружия", - рассказали в ГСУ СК.
Там отметили, что потерпевший от полученных ранений скончался на месте.
Личность и местонахождение подозреваемого были установлены в кратчайшие сроки. Это удалось сделать благодаря совместной работе следователей столичного главка Следственного комитета, сотрудников ФСБ России и уголовного розыска столичного главка МВД.
Сейчас в жилище подозреваемого проводятся обыски. В ближайшее время задержанного доставят в подразделение ГСУ СК для проведения следственных действий.
По факту случившегося было открыто уголовное дело по части 1 статьи 105 УК РФ "Убийство" и части 1 статьи 222 "Незаконный оборот оружия". Расследованием дела занимается Следственное управление по Северо-Западному административному округу ГСУ СК по столице.
"Московский патруль": следствие выясняет подробности убийства в столичном фитнес-клубе
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