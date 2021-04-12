Посетителя фитнес-клуба застрелили на северо-западе Москвы

Фото: телеграм-канал LIFE SHOT

Неизвестный застрелил посетителя фитнес-клуба на северо-западе Москвы. Об этом ТАСС рассказал источник в правоохранительных органах.

"В фитнес-клубе на Авиационной улице неизвестный застрелил посетителя из неустановленного оружия и скрылся", – говорится в сообщении.

В пресс-службе столичного ГУ МВД факт обнаружения трупа подтвердили.

Сейчас стрелявшего разыскивают. Следователям предстоит установить причину и обстоятельства произошедшего.

Ранее сообщалось о жителе столицы, который пригласил двух девушек в гости и оглушил выстрелом одну из них. По словам потерпевшей, они с подругой познакомились с мужчиной, тот пригласил их к себе в гости. В квартире в центре Москвы он достал пистолет, размахивал им и несколько раз подносил к ее голове.