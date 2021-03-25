В Москве мужчина случайно ранил сына из травматического пистолета

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

Мужчина случайно выстрелил из травматического пистолета в своего сына. Инцидент случился в квартире, находящейся на востоке Москвы, заявили ТАСС представители прокуратуры.

"По предварительной информации, 25 марта в больницу поступил 12-летний мальчик с ранениями, полученными в результате выстрелов из травматического пистолета", – говорится в сообщении прокуратуры города.

Инцидент произошел в доме на Перовской улице. Материалы дела были направлены СК РФ по городу. Следователи теперь дадут оценку действий родителей по исполнению ими своих обязанностей.

Ранее в Москве отец нечаянно выстрелил в сына из пневматики.