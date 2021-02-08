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Москва 24

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Происшествия

12:03

В Москве отец нечаянно выстрелил в сына из пневматики – СМИ

происшествия

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

Полицейские проводят проверку обстоятельств ранения ребенка из пневматического ружья в иномарке в центре столицы, сообщает ТАСС со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

Как уточняется, 7 февраля в полицию из Морозовской детской городской клинической больницы поступила телефонограмма о том, что был доставлен двухлетний ребенок с диагнозом "точечная рана голеностопного сустава с инородным телом".

"В ходе проверки сообщения выяснилось, что в ребенка в салоне Range Rover из пневматической винтовки выстрелил его отец", – сказал собеседник агентства.

Как утверждает мать мальчика, выстрел был произведен непроизвольно.

По факту произошедшего начата доследственная проверка.

Ранее сообщалось, что в ТиНАО подросток выстрелил в 10-летнего мальчика из пневматического оружия. Отмечалось, что между ребятами возник конфликт.

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