Ребенок в Приморье случайно выстрелил из охотничьего ружья в 4-летнего малыша

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В Приморье возбуждено уголовное дело по факту смерти 4-летнего ребенка. Об этом сообщает пресс-служба регионального следственного управления СК России.

Тело ребенка с огнестрельным ранением в брюшной полости было обнаружено накануне в квартире дома в одном из районов Приморского края. По предварительным данным, в отсутствие взрослых ружье взял старший ребенок и случайно выстрелил в младшего.

В настоящее время следователи осмотрели место происшествия, допросили свидетелей и изъяли ружье. В ходе расследования уголовного дела будет дана оценка факту небрежного хранения огнестрельного оружия.

Как сообщила ТАСС уполномоченный по правам ребенка в Приморском крае Ирина Медведева, ребенку, который застрелил из оставленного в доме заряженного ружья родную сестру, окажут психологическую помощь.

"Семья у них полная, в поле зрения органов опеки и полиции никогда ранее не попадала. Сейчас, пока идет следствие, единственная помощь, которую мы можем оказать, – это психологическая помощь мальчику, который очень любил свою сестру", – рассказала Медведева.

Ранее сообщалось, что в Хабаровском крае отец убил маленького ребенка. Трагедия произошла в субботу в селе Гаровка-2. 31-летний мужчина застрелил из ружья собственного сына. Было установлено, что в момент происшествия отец был нетрезв. Кроме того, он не имел разрешительных документов на оружие.

