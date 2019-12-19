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Москва 24

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Происшествия

11:28

Пьяный отец оставил ребенка у железнодорожных путей под Вологдой

происшествия общество дети

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

В Вологодской области возбуждено уголовное дело после обнаружения полуторагодовалого ребенка у железнодорожных путей. Об этом сообщает РИА Новости.

Маленькую девочку заметил местный житель в районе моста через реку Сухону в городе Соколе. Он сообщил об этом в полицию. Ребенок был доставлен в больницу.

По данным следствия, 32-летний отец девочки, проживающий отдельно от семьи, решил погулять с дочкой. Перед этим родители вместе выпивали.

Мужчина, будучи пьяным, взял дочку на руки и понес к себе домой, однако в какой-то момент оставил беспомощную малышку у железной дороги в зимнее время и ушел.

В настоящий момент следователи возбудили уголовное дело об оставлении в опасности ребенка.

Ранее сообщалось, что отчим и мать восьмилетнего мальчика ставили его коленями на гречку в целях наказания. По воле случая ребенку удалось сбежать к соседям и рассказать об истязательствах.

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