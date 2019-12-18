Арестован подозреваемый в изнасиловании дочери отец из Ленобласти

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Гатчинский городской суд заключил под стражу подозреваемого в изнасиловании дочери многодетного отца Андрея Бовта. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на прокурора.

"Мера пресечения – заключение под стражу сроком на два месяца", – сказал прокурор.

В понедельник, 16 декабря, из частного дома в Гатчинском районе были изъяты автоматы, пистолеты и большое количество боеприпасов.

В доме был задержан Андрей Бовт по подозрению в сексуальном насилии над малолетней дочерью и незаконном хранении оружия. Свою вину подозреваемый не признает.

Из семьи изъяты восемь детей в возрасте от 7 до 17 лет, несколько из них госпитализированы. Уполномоченный при президенте РФ по правам ребенка Анна Кузнецова заявила, что родителей многодетной семьи из Гатчины собираются лишить прав на детей. В отношении отца и матери также будут назначены необходимые экспертизы.

