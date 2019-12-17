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Москва 24

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Происшествия

02:05

В доме с детьми в Ленобласти нашли склад оружия

происшествия

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

Склад огнестрельного оружия нашли сотрудники силовых структур в частном доме в деревне Химози в Гатчинском районе Ленинградской области.

Как сообщил РИА Новости источник в силовых структурах, возможно, оно является оружием времен Великой Отечественной войны. По данным портала 47news, в доме были найдены винтовки, автоматическое оружие, а также бронежилеты с надписью "ФСБ".

Сотрудники правоохранительных органов задержали 46-летнего мужчину, а также эвакуировали из дома восемь детей. Уточняется, что все они доставлены к следователям. На место прибыли сотрудники регионального управления ФСБ.

По версии следствия, мужчина с 2012 года подвергал сексуальному насилию свою дочь, которой в настоящее время 13 лет. Как передает Следственный комитет по региону, по данному возбуждено уголовное дело.

В ноябре столичным полицейским удалось задержать подозреваемого в незаконном обороте огнестрельного оружия.

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