Приезжего арестовали в столице за хранение пистолетов

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

В Москве арестовали мужчину 1985 года рождения по подозрению в незаконном обороте огнестрельного оружия. Об этом сообщает Агентство "Москва" со ссылкой на пресс-службу ГУ МВД России по городу.

Отмечается, что инцидент произошел 11 ноября на Семеновской набережной. При осмотре автомобиля Audi A6 обнаружили и изъяли три похожих на пистолет предмета.

"Исследование показало, что это два сигнальных и пневматический пистолеты, переделанные кустарным образом под стрельбу пистолетным патроном 9 на 18 миллиметров ПМ", – говорится в сообщении пресс-службы.

Источник агентства в правоохранительных органах ранее сообщил, что полицейские остановили иномарку с четырьмя гражданами Азербайджана. При осмотре машины под сиденьем нашли два предмета, похожих на пистолеты Макарова, а также около 20 патронов к ним. При личном досмотре у водителя за поясом брюк нашли еще один пистолет.

Ранее в Москве задержали подозреваемого в хранении оружия и боеприпасов. Заявление в полицию поступило от жительницы столицы, которая рассказала, что у ее знакомого в квартире арсенал с оружием. 29-летнего москвича задержали в Староконюшенном переулке.

Во время осмотра квартиры полицейские изъяли два предмета, схожих с пистолетами, 15 патронов калибра 9 миллиметров и девять патронов калибра 7,62 миллиметра к револьверу системы "Наган". Возбуждено уголовное дело о незаконном приобретении, передаче, сбыте, хранении, перевозке или ношении оружия, его основных частей и боеприпасов.

