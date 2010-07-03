Москвича задержали за хранение в квартире оружия и боеприпасов

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

В Москве задержан подозреваемый в хранении оружия и боеприпасов, сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе столичного управления МВД.

Заявление в полицию поступило от жительницы столицы, которая рассказала, что у ее знакомого в квартире арсенал с оружием. 29-летнего москвича задержали в Староконюшенном переулке.

Во время осмотра квартиры полицейские изъяли два предмета, схожих с пистолетами, 15 патронов калибра 9 миллиметров и девять патронов калибра 7,62 миллиметра к револьверу системы "Наган".

Возбуждено уголовное дело о незаконном приобретении, передаче, сбыте, хранении, перевозке или ношении оружия, его основных частей и боеприпасов.

Подозреваемого отпустили под подписку о невыезде и надлежащем поведении.

Ранее у жителя столицы изъяли арсенал огнестрельного оружия с боеприпасами, 5 килограммов марихуаны и 300 граммов галлюциногенных грибов.