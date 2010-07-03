В Москве пресечена работа подпольной оружейной мастерской

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Подозреваемого в хранении арсенала оружия и боеприпасов задержали в столице полицейские и сотрудники ФСБ. 31-летний мужчина был задержан в ходе отработки сведений о существовании незаконной мастерской по изготовлению и кастомизации оружия и боеприпасов, сообщает пресс-служба ГУ МВД России по городу.

"В результате проведения оперативно-розыскных мероприятий в одной из квартир на улице Борисовские Пруды сотрудниками полиции были обнаружены, изъяты и направлены на экспертизу предметы, похожие на автомат АКС-74У, гладкоствольное ружье ИЖ-12, травматический пистолет Стечкина, ручную осколочную гранату, емкости с порохом общим весом около 3 кг, запалы гранат в количестве 115 штук, 315 пуль, 140 гильз", – говорится в сообщении.

Как выяснилось, изъятые патроны относятся к штатным боеприпасам для различного огнестрельного оружия.

Возбуждено уголовное дело о незаконном обороте оружия и боеприпасов. Подозреваемый находится под подпиской о невыезде.

Ранее полицейские совместно с сотрудниками ФСБ задержали москвича за хранение оружия, боеприпасов и взрывчатых веществ. При обыске в квартире подозреваемого на улице Обручева нашли 141 патрон различного калибра, револьвер, изготовленный промышленным способом в 1929 году, ручную осколочную оборонительную гранату Ф-1 и ручную противотанковую гранату РПГ-40, снаряженные бризантным взрывчатым веществом.