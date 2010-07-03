Москвича задержали за хранение револьвера, патронов и гранат

Полицейские совместно с сотрудниками ФСБ задержали москвича за хранение оружия, боеприпасов и взрывчатых веществ, сообщает Агентство "Москва".
При обыске в квартире 54-летнего жителя столицы на улице Обручева нашли 141 патрон различного калибра, револьвер, изготовленный промышленным способом в 1929 году, ручную осколочную оборонительную гранату Ф-1 и ручную противотанковую гранату РПГ-40, снаряженные бризантным взрывчатым веществом.
Возбуждены уголовные дела по статьям "Незаконные приобретение, передача, сбыт, хранение, перевозка или ношение оружия, его основных частей, боеприпасов" и "Незаконные приобретение, передача, сбыт, хранение, перевозка или ношение взрывчатых веществ или взрывных устройств".
В отношении подозреваемого избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении.
Ранее сотрудники Росгвардии задержали в столице двух мужчин с пистолетами. На них были женские парики и медицинские маски.
Подозрительных мужчин правоохранители увидели на улице Симоновский Вал. При виде стражей правопорядка неизвестные попытались скрыться, но были задержаны.
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