Москвича задержали за хранение револьвера, патронов и гранат

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Полицейские совместно с сотрудниками ФСБ задержали москвича за хранение оружия, боеприпасов и взрывчатых веществ, сообщает Агентство "Москва".

При обыске в квартире 54-летнего жителя столицы на улице Обручева нашли 141 патрон различного калибра, револьвер, изготовленный промышленным способом в 1929 году, ручную осколочную оборонительную гранату Ф-1 и ручную противотанковую гранату РПГ-40, снаряженные бризантным взрывчатым веществом.

Возбуждены уголовные дела по статьям "Незаконные приобретение, передача, сбыт, хранение, перевозка или ношение оружия, его основных частей, боеприпасов" и "Незаконные приобретение, передача, сбыт, хранение, перевозка или ношение взрывчатых веществ или взрывных устройств".

В отношении подозреваемого избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении.

Ранее сотрудники Росгвардии задержали в столице двух мужчин с пистолетами. На них были женские парики и медицинские маски.

Подозрительных мужчин правоохранители увидели на улице Симоновский Вал. При виде стражей правопорядка неизвестные попытались скрыться, но были задержаны.

