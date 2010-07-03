Пятеро неизвестных с ножом и пистолетом ограбили квартиру в центре столицы

Московские полицейские разыскивает подозреваемых в квартирном разбое в Пресненском районе. С заявлением в полицию обратился неработающий мужчина 1985 года рождения, передает Агентство "Москва" со ссылкой на пресс-службу ГУ МВД России по городу.
Как выяснилось, в квартиру на улице Большой Грузинской, предварительно позвонив, вошли пятеро неизвестных.
"Угрожая потерпевшему предметами, похожими на нож и пистолет, они открыто похитили 52 тысячи рублей, личные вещи и документы, после чего скрылись", – сообщили в столичном главке.
По данному факту возбуждено уголовное дело о разбое. Сотрудники правоохранительных органов устанавливают обстоятельства произошедшего.
Ранее неизвестный совершил разбойное нападение на предпринимателя в Академическом районе. На мужчину напали 27 июля в лифте дома на улице Большой Черемушкинской. Злоумышленник, угрожая ему похожим на нож предметом, украл телефон стоимостью 20 тысяч рублей.
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