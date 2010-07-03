Вооруженные неизвестные ворвались в столичную квартиру и ограбили двух женщин

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Вооруженные неизвестные в Москве ворвались в квартиру к двум женщинам и отобрали у них телефон. Об этом сообщает Агентство "Москва" со ссылкой на пресс-службу ГУ МВД России по городу.

Уточняется, что в службу "02" поступило заявление от неработающей женщины 1988 года рождения о разбойном нападении на улице Большой Черкизовской.

Она рассказала, что неизвестные люди ворвались квартиру, угрожая заявительнице и девушке 1997 года рождения предметами, похожими на пистолет и нож. Злоумышленники похитители у девушек мобильный телефон и 55 тысяч рублей, после чего скрылись с места преступления.

По факту происшествия возбуждено уголовное дело по статье "Разбой". В настоящий момент устанавливаются личности преступников.

Ранее сообщалось, что четверо вооруженных мужчин с ножом и битой ворвались в квартиру на Мариупольской улице и ограбили ее хозяйку. Злоумышленники ворвались к 21-летней девушке и отобрали у нее 35 тысяч рублей. Затем они попытались скрыться, однако сбежать смог только тот, у кого были похищенные деньги.

