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19:09 (обновлено 16.06.2019 19:27)

Мужчина с ножом попытался ворваться в бар в центре Москвы

происшествия

19:09

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Фото: depositphotos/blinow61

Нетрезвый мужчина с ножом попытался вломиться в бар в Пятницком переулке, сообщает "Интерфакс".

По данным агентства, сотрудники бара оказали агрессивно настроенному "гостю" сопротивление, закрыв дверь. После этого пьяный мужчина разбил круглое окно двери.

Как рассказала сотрудница бара, нападавший пил пиво, но не смог заплатить за вторую кружку. После этого он вышел на улицу, где кинул бутылку в прохожего, распылившего ему в лицо перцовку. Затем дебошир с ножом попытался вернуться в бар.

Агрессивного посетителя с ножом задержали и увезли в отдел полиции. "По предварительной информации, в одном из заведений в центре Москвы мужчина с внешними признаками опьянения повел себя неадекватно, разбил стекло и причинил себе телесные повреждения", − сообщили в пресс-службе столичного главка МВД.

Уточняется, что у нападавшего были порезаны руки и врачи скорой оказали ему первую помощь на месте. Бар, где произошел инцидент, оцепили.

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происшествия

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