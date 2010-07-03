Четверо вооруженных мужчин напали на москвичку в ее квартире

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Полиция завела дело о разбое после того, как четверо мужчин с ножом и битой ворвались в квартиру на Мариупольской улице и ограбили ее хозяйку. Об этом сообщает Агентство "Москва" со ссылкой на городской главк МВД.

О происшествии стражи порядка узнали в ночь на 14 апреля от прохожего, который рассказал, что слышал крики в одном из домов на юго-востоке города. В итоге партульные прибыли на место и задержали троих безработных мужчин 1989, 1995 и 1998 годов рождения.

Вместе с еще одним сообщником злоумышленники ворвались к 21-летней девушке и отобрали у нее 35 тысяч рублей. Затем они попытались скрыться, однако сбежать смог только тот, у кого были похищенные деньги. Сейчас его ищут.