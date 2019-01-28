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10:23

На юге Москвы двое грабителей в чулках убежали от потерпевшей

происшествия криминал

10:23

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Фото: портал Москва 24/Антон Великжанин

Двое преступников попытались ограбить женщину в квартире на юге Москвы, но скрылись после того, как она отказалась отдать им деньги. Об этом со ссылкой на столичное МВД сообщает Агентство "Москва".

Инцидент произошел вечером в воскресенье, 27 января, в доме на Варшавском шоссе, 122. В квартиру ворвались двое мужчин с капроновыми чулками на головах и, угрожая ножом, потребовали деньги. Женщина отказалась передать деньги, и злоумышленники скрылись.

В полиции возбудили уголовное дело по статье "Разбой". Ведется поиск преступников.

В середине января на северо-западе Москвы женщина отбилась от мужчины, который пытался изнасиловать ее в лифте дома.

происшествия криминал

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