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09:50

В Москве женщина отбилась от насильника

происшествия криминал

09:50

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Фото: портал Москва 24/Антон Великжанин

На северо-западе Москвы женщина отбилась от мужчины, который пытался изнасиловать ее в лифте дома. Об этом сообщает Агентство "Москва" со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

Инцидент произошел поздним вечером 17 января в лифте дома на улице Маршала Катукова. По словам 35-летней женщины, незнакомый мужчина кавказской внешности схватил ее за ногу, ударил и попытался снять штаны. Она оказала сопротивление нападавшему, после чего он остановил лифт и убежал.

Мужчина среднего телосложения был одет в бежевую куртку, камуфляжные брюки и красную шапку. Полиция изучает записи с камер видеонаблюдения.

Ранее суд арестовал 28-летнего мужчину, обвиняемого в двух изнасилованиях на Кутузовском проспекте.

происшествия криминал

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