В Москве арестовали мужчину по подозрению в изнасиловании

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Суд арестовал 28-летнего мужчину, обвиняемого в двух изнасилованиях на западе Москвы. Об этом сообщает Следственный комитет по городу.

Возбуждено уголовное дело за "совершение иных действий сексуального характера с применением насилия к потерпевшей" (часть 1 статьи 132 УК РФ).

По данным следствия, мужчина совершил преступления в декабре 2018 и январе 2019 года возле одного из домов на Кутузовском проспекте. Следствие проверяет его на причастность к совершению аналогичных преступлений на территории Москвы.