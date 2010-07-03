Неизвестные с ножом похитили две банки кофе из магазина на Профсоюзной

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Двое неизвестных ворвались в магазин в Теплом Стане и, угрожая продавцу похожим на нож предметом, открыто похитили две банки кофе, сообщает Агентство "Москва".

Инцидент произошел вечером 11 июля в торговом зале на улице Профсоюзной, доме № 122. Заявление в полицию поступило от администратора магазина.

Материальный ущерб составил 600 рублей. Сейчас оперативники ведут розыск злоумышленников. Возбуждено уголовное дело о вооруженном разбое.

Ранее безработный с ножом украл шампунь и шоколад из продуктового магазина на северо-востоке столицы. Подозреваемого задержали.