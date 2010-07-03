Неизвестный украл кассовый аппарат из супермаркета в центре Москвы

Фото: портал мэра и правительства Москвы

В Таганском районе Москвы неизвестный обокрал супермаркет. ЧП произошло в ночь на понедельник, 24 июня, передает Агентство "Москва".

"Кража в "Перекрестке" по адресу улица Марксистская, дом № 1 произошла в ночь на понедельник, 24 июня. Ведется проверка", – сообщили агентству.

Сотрудник организации обращался в полицию по факту кражи, отметили в пресс-службе столичного ГУ МВД. Он заявил, что с 3:15 по 4:12 ночи из магазина успели украсть "товарно-материальные ценности, а также кассовый металлический ящик".

По факту происшествия полиция проводит проверку в порядке статьи 144-145 УПК РФ.

Ранее сообщалось, что двое мужчин попытались взломать банкомат на проспекте Вернадского. Они проникли ночью в зону круглосуточного обслуживания банка, подошли к банкомату и пытались похитить деньги из купюроприемника путем его взрыва.

