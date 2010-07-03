Двое мужчин пытались взломать банкомат на юго-западе Москвы

Сотрудники Московского уголовного розыска задержали двух мужчин за попытку взлома банкомата на проспекте Вернадского. Об этом сообщает Агентство "Москва" со ссылкой на начальника управления информации и общественных связей ГУ МВД России по Москве Юрия Титова.

По данным следствия, злоумышленники проникли ночью в зону круглосуточного обслуживания банка и взломали банкомат. Подозреваемые пытались похитить деньги из купюроприемника путем его взрыва. Злоумышленников задержали на месте преступления.

У мужчин в возрасте 25 и 28 лет изъяли газовый баллон и пластиковую бутылку с горючей жидкостью. Предполагается, что подозреваемые могут быть причастны к нескольким аналогичным преступлениям в столице.

В настоящее время проводятся оперативно-розыскные мероприятия. По факту происшествия было возбуждено дело по статье "Кража". Подозреваемые находятся под стражей.



Двое злоумышленников пытались взорвать банкомат на проспекте Вернадского

Ранее неизвестный с баллончиком напал на мужчину в Бабушкинском районе столицы и ограбил его. Нападавший дважды ударил мужчину в висок и отобрал у него пакет с четырьмя миллионами рублей.

