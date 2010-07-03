Грабитель с баллончиком отобрал у безработного пакет с 4 млн рублей

Неизвестный с баллончиком напал на мужчину в Бабушкинском районе столицы и ограбил его. Об инциденте сообщили Агентству "Москва" в пресс-службе столичного главка МВД.
Как уточнили в ведомстве, днем 13 мая в полицию обратился безработный москвич 1988 года рождения. По его словам, он сидел за рулем Hyundai Solaris, когда в Чукотском проезде неизвестный злоумышленник брызнул ему в лицо из баллончика. Затем нападавший дважды ударил мужчину в висок и отобрал у него пакет с четырьмя миллионами рублей, рассказали в пресс-службе.
Полиция возбудила уголовное дело о разбое. Оперативники ведут розыск грабителя.
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