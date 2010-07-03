Квартиру безработного в Москве обокрали на 1,5 млн рублей

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Александр Авилов

Квартиру 56-летнего безработного в Ново-Переделкине обокрали более чем на 1,5 миллиона рублей, сообщает Агентство "Москва".

Полиция выяснила, что у мужчины украли 400 тысяч рублей, три шубы, семь наручных часов различных марок, а также кожаную сумку, кошелек и шарф Louis Vuitton. Материальный ущерб составил порядка 1 миллиона 570 тысяч рублей. Возбуждено уголовное дело по статье о краже.

По информации СМИ, преступление произошло в квартире заместителя префекта Юго-Восточного административного округа Москвы Юрия Беседина. Ранее он занимал должность замглавы ГУ МЧС по Москве. В пресс-службе ГУ МВД подтвердили факт случившегося, но о личности потерпевшего не говорили.