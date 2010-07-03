Полиция задержала серийного "сырного" вора в Подмосковье

Фото: портал Москва 24/Юлия Иванко

Полиция задержала жителя Можайска по подозрению в серии краж сыра из сетевых магазинов.

Как сообщает пресс-служба главка МВД по Московской области, установлена причастность 35-летнего мужчины к совершению трех аналогичных преступлений.

Общая сумма ущерба составила более 10 тысяч рублей. Возбуждено уголовное дело. Подозреваемому грозит до 10 лет лишения свободы.

12 апреля злоумышленник сломал стену в подсобном помещении, проник в магазин, похитил 11 тортов и скрылся в городе Сосногорске (Республика Коми).