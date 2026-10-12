Фото: whitehouse.gov

Украинский лидер Владимир Зеленский не проявляет необходимой политической воли для остановки текущего конфликта, поэтому президент США Дональд Трамп говорит о необходимости новой власти на Украине. Об этом сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

"Трамп сказал, что он считает, что пришло время для нового президента. Почему? Потому что президент Украины должен принять очень ответственные и очень сложные решения для остановки этой войны", – приводит РИА Новости слова Пескова.

Он отметил, что Зеленский либо должен взять на себя такую ответственность, либо нет. Пока, по словам Пескова, украинский лидер придерживается второго варианта.

Трамп заявлял, что Украине пора сменить президента. Глава Белого дома подчеркнул, что стране нужен такой лидер, который сможет заключить мирное соглашение с Россией.

Американский лидер также обвинил Зеленского в том, что тот хочет создавать проблемы для всего мира. В частности, по словам Трампа, страдают фермеры, которые не получают российское дизельное топливо из-за украинских ударов.

Песков, в свою очередь, отмечал, что Москве важно, чтобы со стороны киевского режима кто-то проявил политическую волю к признанию реалий, сложившихся на земле в ходе текущего конфликта.