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Москве важно, чтобы со стороны киевского режима кто-то проявил политическую волю к признанию реалий, сложившихся на земле в ходе текущего конфликта. Об этом сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

Таким образом он ответил на вопрос о том, принципиальна ли для Москвы конкретная фигура во главе Украины или важнее готовность принять условия России.

"Нам важно, чтобы со стороны киевского режима кто-то проявил политическую волю признания реалий на земле и к выходу на мирное урегулирование", – приводит РИА Новости слова Пескова.

Ранее президент США Дональд Трамп заявлял, что Украине пора сменить президента. Глава Белого дома подчеркнул, что стране нужен такой лидер, который сможет заключить мирное соглашение с Россией.

Трамп также обвинил президента Украины Владимира Зеленского в том, что тот хочет создавать проблемы для всего мира. В частности, страдают фермеры, которые не получают российское дизельное топливо из-за украинских ударов. Он подчеркнул, что Украина должна прекратить атаки на нефтеперерабатывающие заводы в России.