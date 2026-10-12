12 октября, 04:19Происшествия
Открытое горение ликвидировано в школе на Алтае
Фото: МАХ/"МЧС Алтайского края"
Открытое горение в здании сельской школы в Алтайском крае ликвидировано. Об этом сообщила пресс-служба ГУ МЧС России по региону.
В тушении были задействованы 39 пожарных и 14 единиц техники МЧС. Причина возгорания устанавливается, на место происшествия выехали специалисты пожарной лаборатории.
Возгорание в здании школы в селе Шилово Калманского района произошло в ночь на 12 октября. К моменту прибытия первого пожарно-спасательного подразделения одноэтажное здание уже горело открытым огнем.
Площадь пожара составляла порядка 900 квадратных метров. В результате возгорания никто не пострадал.