Открытое горение ликвидировано в школе на Алтае

Фото: МАХ/"МЧС Алтайского края"

Открытое горение в здании сельской школы в Алтайском крае ликвидировано. Об этом сообщила пресс-служба ГУ МЧС России по региону.

В тушении были задействованы 39 пожарных и 14 единиц техники МЧС. Причина возгорания устанавливается, на место происшествия выехали специалисты пожарной лаборатории.

Возгорание в здании школы в селе Шилово Калманского района произошло в ночь на 12 октября. К моменту прибытия первого пожарно-спасательного подразделения одноэтажное здание уже горело открытым огнем.

Площадь пожара составляла порядка 900 квадратных метров. В результате возгорания никто не пострадал.