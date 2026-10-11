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11 октября, 23:30

Политика

Глава Минфина США заявил, что санкции против РФ не препятствуют соглашению по дизтопливу

Фото: depositphotos/minervastock

Действующие ограничения не мешают Вашингтону и Москве заключить соглашение о поставках дизельного топлива, заявил министр финансов США Скотт Бессент в интервью Fox News.

"Любой член Конгресса, который утверждает, что какой-либо прежний закон или нынешний законопроект Линдси Грэма (внесен в перечень террористов и экстремистов Росфинмониторинга) запрещает нам это делать, ошибается", – сказал Бессент.

Он добавил, что соглашение выгодно американцам, поскольку снизит цены на дизель. Кроме того, он назвал лицемерием критику европейских стран в адрес сделки. Бессент указал на то, что европейцы не могут отказаться от российских энергоносителей, и дали России больше денег, чем Украине.

19 сентября президент США Дональд Трамп подписал закон о возможности введения новых санкций против России. Документ позволяет вводить дополнительные пошлины до 100% на товары из стран, входящих в пятерку крупнейших покупателей российских нефти и газа, а также дополнительные пошлины до 500% на российские товары, ввозимые в США.

Однако 9 октября Трамп и Владимир Путин провели телефонный разговор, в ходе которого договорились о поставках российского дизельного топлива в США и на мировой рынок. Затем Соединенные Штаты вывели из-под американских санкций поставки дизтоплива из России до 7 апреля 2027 года. После этого правительство России частично сняло запрет на экспорт дизельного топлива. Компании уже могут начать работу с зарубежными контрагентами.

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